Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении

Коелктив отказался от конкурса. Фото: Platfor.ma

Группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019" отказался от дальнейшего участия в конкурсе.

"Только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в "Евровидении-2019", - говорится в сообщении группы в Facebook во вторник.

Группа поблагодарила своих поклонников за поддержку во время национального отбора и рассказала о своих дальнейших планах.

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"Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам второе место национального отбора "Евровидения-2019"! Наша главная победа - это Вы! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе", - написали они.

В правилах Нацотбора на Евровидение 2019 не указана гражданская позиция участника или запрет гастролей в России. Это отметили представители канала СТБ, который является одним из организаторов отбора.