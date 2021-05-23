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воскресенье, 23 мая 2021 09:20

Долгожданное тепло: сегодня в Украине почти лето

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Долгожданное тепло: сегодня в Украине почти лето
Сегодня в Украине температура воздуха прогреется до + 25 °, но будет пасмурно с прояснениями. ФОТО: pixabay.com

Сегодня, 23 мая, в Украине температура воздуха прогреется до + 25 °. Только на западе температура местами упадет до + 17 ° и дожди продолжатся.

Передано УНАН.

Будет пасмурно с прояснениями в центральных районах. Ожидается, что погода будет + 19 ° ... + 24 °. В Житомирской области ожидаются дожди.

Продолжатся дожди и на западе Украины. Днем температура будет + 17 ° ... + 20 °, а ночью опустится до + 6 °.

На севере - пасмурно с прояснениями, в Черниговской области - дождь. Днем не будет ниже + 21 °, а ночью термометры покажут + 11 °.

На юге почти лето - воздух прогреется до + 25 °, но погода будет пасмурной с прояснениями. Ночью температура не опустится ниже + 15 °.

На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура будет + 25 °, а ночью опустится до + 13 °.

В Киеве будет облачно с прояснениями, во время которых температура поднимется до + 20 °. Ночью ожидается + 11 °.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня, поделился прогнозом народный синоптик Леонид Горбань.

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