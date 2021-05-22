Каким будет лето в Украине: синоптик обновил прогноз

В июле и августе ожидается много дождей и бурь. Фото: pixabay.com

Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами.

Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня, поделился прогнозом народный синоптик Леонид Горбань, передает ТСН. В июле и августе ожидается много дождей и бурь. Будут этим летом и жаркие дни.

В июне 1-2 числа будет тепло, но дождливо. 3-5 июня ожидается жара, а 6-7 числа - дожди. 9-22 июня будет сухо и жарко, а вот 25, 26 и 30 пройдут дожди. С 23 июня и до конца месяца - умеренная теплая погода.

В середине июля ожидается температурный пик, жаркой и засушливой будет также первая половина августа. С 4 по 8 июля будет аномальная жара, 11-12 числа - дожди и бури. В течение 16-17 июля снова нагрянут дожди, а уже с 18 по 28 июля будет стоять жара. 25 числа будет гроза, а то и буря, 30 июля - дожди.

В августе немного похолодает: хотя 1-3 числа прогнозируется сильная жара, уже 2 и 8 августа пройдут грозы и бури. 11-14, 22, 27 и 29 августа ожидаются дожди. С 19 по 21 число, а также от 23 до 26 августа будет стоять жара.

Что касается осени, то в сентябре будет много теплых дней, октябрь будет прохладным и сухим, но порадует бабьим летом, а снег будет ранним.

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В этом году ожидаются еще два периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Так происходит около трех раз в год.