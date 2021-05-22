Каким будет лето в Украине: синоптик обновил прогноз

 
Ексклюзивы
1/5
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 342
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 207
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 369
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 648
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 513
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 648
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 297
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
1 Просмотров: 423
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 261
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 1800
Фото
Все фото
5
13
3
28
7
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Видео
Все видео
Наградили победителей Шевченковской премии
Наградили победителей Шевченковской премии
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Интервью
1/5
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 207
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 261
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 423
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 5814
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 144
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
суббота, 22 мая 2021 15:34

Каким будет лето в Украине: синоптик обновил прогноз

  Комментировать
Каким будет лето в Украине: синоптик обновил прогноз
В июле и августе ожидается много дождей и бурь. Фото: pixabay.com

Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами.

Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня, поделился прогнозом народный синоптик Леонид Горбань, передает ТСН. В июле и августе ожидается много дождей и бурь. Будут этим летом и жаркие дни.

В июне 1-2 числа будет тепло, но дождливо. 3-5 июня ожидается жара, а 6-7 числа - дожди. 9-22 июня будет сухо и жарко, а вот 25, 26 и 30 пройдут дожди. С 23 июня и до конца месяца - умеренная теплая погода.

В середине июля ожидается температурный пик, жаркой и засушливой будет также первая половина августа. С 4 по 8 июля будет аномальная жара, 11-12 числа - дожди и бури. В течение 16-17 июля снова нагрянут дожди, а уже с 18 по 28 июля будет стоять жара. 25 числа будет гроза, а то и буря, 30 июля - дожди.

В августе немного похолодает: хотя 1-3 числа прогнозируется сильная жара, уже 2 и 8 августа пройдут грозы и бури. 11-14, 22, 27 и 29 августа ожидаются дожди. С 19 по 21 число, а также от 23 до 26 августа будет стоять жара.

Что касается осени, то в сентябре будет много теплых дней, октябрь будет прохладным и сухим, но порадует бабьим летом, а снег будет ранним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На выходных в Украине кардинально изменится погода

В этом году ожидаются еще два периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Так происходит около трех раз в год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каким будет лето в Украине: синоптик обновил прогноз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко

Украинский язык зазвучал в величественном храме

В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида

Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

Похороны композитора стали массовой акцией

Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди

В католической стране на референдуме разрешили однополые браки

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 13950
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 10035
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 10035
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
28
 Просмотров: 5976
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 3942
Общество
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
5
 Просмотров: 18
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео и брать плату с пользователей
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео и брать плату с пользователей Просмотров: 576
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
 1 Просмотров: 198
Коронавирус в Украине: какие области отметились худшими показателями
Коронавирус в Украине: какие области отметились худшими показателями Просмотров: 531
На выходных в Украине кардинально изменится погода
На выходных в Украине кардинально изменится погода Просмотров: 297
Больше всего комментируют
26
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
9
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
5
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
4
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
3
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
Голосов: 56303
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть