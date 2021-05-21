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суббота, 22 мая 2021 09:00

На выходных в Украине кардинально изменится погода

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22 мая в Украине будет сухо и тепло, но порывы юго-западного ветра в западных областях могут достигать штормовых, 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +20...24°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В западных областях +17...22°С.

"Не забудьте защитный крем для лица и что-то на голову - первое яркое солнце провоцирует аллергию, а клещи в это время радостно пикируют на граждан и их четвероногих друзей", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

Дождей не ожидается, разве что к вечеру на Западе появится первый фронтальный дождь с грозой. В воскресенье, 23 мая, этот атмосферный фронт с запада принесет дожди в западные области страны, на север и в центр, кроме Днепропетровщины. На юге и востоке удержится сухая солнечная теплая погода. Температура воздуха останется примерно в сегодняшних пределах. Теплее всего завтра будет на юго-востоке +23...26°С.

В Киеве сегодня ожидается солнечная погода с температурой воздуха +20...23°С. В воскресенье в столицу придет дождь, возможно с грозой, днем температура воздуха составит +18...21°С.

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В этом году ожидаются еще два периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Так происходит около трех раз в год.

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Дата
22
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