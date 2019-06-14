Что можно и чего нельзя делать в выходные - астролог

Собирайте вещи в дорогу заранее, чтобы не забыть самое необходимое. Фото: pogliad.ua

15 июня - канун полнолуния. Страсти бурлят. А люди теряют способность быть милосердными и терпеливыми к ближнему. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Окружающие становятся быстрыми на расправу, - говорит астролог. - Хорошо вестись будет сдержанным и уравновешенным лицам. Нас ожидает масса мелких неприятностей. Собирайте вещи в дорогу заранее, чтобы не забыть самое необходимое. Отправляйтесь по делам раньше привычного времени. Возможны задержки через транспортные проблемы. Не откладывайте поход по магазинам на воскресенье. Большинство дел сделайте в субботу".

Овен

Старайтесь не увеличивать дефицита своего бюджета. Хорошо рассчитывайте каждый финансовый шаг. Не отказывайтесь от встречи с друзьями. Познакомьте их со своими любимыми.

Телец

Воспользуйтесь случаем приобрести новую одежду и обувь. От кредита лучше отказаться. Не надейтесь на спокойный отдых. В вашему вниманию будут нуждаться дети. Побыть в одиночестве сможете только вечером.

Близнецы

Следите за своими вещами в людных местах. Не оставляйте без присмотра кошелек. Приобретенные в воскресенье товары не будут служить долго. Разделите обязанности между всеми членами семьи. Тогда хорошее настроение не покинет вас.

Рак

Деньги будут поступать вовремя. Возникнет проблема с их разумным распределением. Погоняйте песок в мочевом пузыре и почках. Попейте чай из целебных трав.

Лев

Сможете получить неплохие дополнительные прибыли. Но для этого об отдыхе в субботу придется забыть. Вряд ли что-то сможет испортить вам настроение. Разве что неожиданные шумные гости. Потерпите неудобства ради приятного общения.

Дева

Финансовых проблем не станет меньше. Удовлетворить все свои потребности вы не сможете. За некоторые услуги попробуйте рассчитываться бартером.

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Весы

Звезды будут способствовать осуществлению ваших желаний. Эти дни могут стать и наиболее романтичными. Не давайте волю сомнениям.

Скорпион

Обходите казино и игровые клубы. Не одалживайте людям деньги. Планируйте непродолжительные встречи с любимыми. Тогда не успеете поссориться. Большинство времени проведите с родными.

Стрелец

Не отправляйтесь на эти дни в путешествие. Оно обойдется неоправданно дорого. Совершите хозяйственные покупки в субботу. Попробуйте поровну разделить свое внимание между любимыми и малышами. Не вызывает ревности со стороны тех или других.

Козерог

Воспользоваться своими деньгами по своему усмотрению не удастся. Дополнительных расходов потребует семья. Хорошая атмосфера будет царить в вашем доме. Ускоряется процесс отложения солей в организме. Пейте много чистой воды.

Водолей

Дефицита средств не будет. Однако желательно выбрать экономную форму отдыха. Пополните свои сбережения. Не пора совершать крупные покупки. Принимайте решение по отдыху вместе с милыми. Советуйтесь с ними во всем. Тогда выходные оставят только приятные впечатления.

Рыбы

Деньги могут быстро всплывать. Контролируйте свои расходы, чтобы не остаться с пустым кошельком. Обстоятельства будут складываться вопреки вашим планам. Смиритесь. Прислушивайтесь к советам мужа (жены). Передайте инициативу в их руки.

Почему на этой неделе лучше не покупать авто и остерегаться ссор с женщинами, читайте в прогнозе астролога на 10-16 июня.