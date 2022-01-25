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Более 19 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

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Более 19 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы &quot;лидируют&quot;
Всего в Украине провели более 17,5 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 19 118 новых больных коронавирусом. Из них детей – 2809, медработников – 594.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 889 488 человек. Умерли 99 443 пациента, из них 161 – за последние сутки. Выздоровели 3 591 201 человек, за последние сутки – 5863, сообщает Минздрав.

Больше всего новых заражений в Львовской области и Киеве.

Лаборатории сделали 110 121 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 58 184, ИФА – 6374. Также сделали 45 563 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 17,5 млн ПЦР-тестирований.

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Киев – 1589;
Винницкая область - 1207;
Волынская область - 492;
Днепропетровская область - 574;
Донецкая область - 788;
Житомирская область - 269;
Закарпатская область - 680;
Запорожская область - 462;
Ивано-Франковская область - 1387;
Киевская область - 745;
Кировоградская область - 95;
Луганская область - 387;
Львовская область - 2299;
Николаевская область - 306;
Одесская область - 910;
Полтавская область - 697;
Ровенская область - 809;
Сумская область - 809;
Тернопольская область - 1164;
Харьковская область - 1038;
Херсонская область - 122;
Хмельницкая область - 579;
Черкасская область - 490;
Черновицкая область - 919;
Черниговская область - 301.

69 546 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700. Дополнительной дозой привили 501 человека, бустерной – 17 084.

Украинцам за третью прививку от коронавируса будут дополнительно начислять по 500 грн в рамках программы "єПідтримка".

Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 стартовал в декабре. За эти деньги украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Также с 24 января вакцинированные граждане старше 60 лет смогут потратить 1 тыс. грн на лекарства.

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