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суббота, 27 июля 2019 07:00

Астролог рассказала, чего нельзя делать в последние выходные июля

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Астролог рассказала, чего нельзя делать в последние выходные июля
На выходных не доверяйте рекламе и сплетням. Избегайте участия в азартных играх. Фото: stb.ua

27 и 28 июля - дни лжецов и авантюристов. Старайтесь избегать сотрудничества с ненадежными партнерами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не доверяйте рекламе и сплетням. Доверчивые лица могут обмануть сами себя, - говорит астролог. - Избегайте участия в азартных играх. За несколько часов в эти выходные можно потерять все свои сбережения. Не следует выбирать экстремальных видов спорта как формы отдыха. Возрастает опасность травмирования. Поход в парикмахерскую перенесите на конец следующей недели. Волосы после стрижки будут плохо лежать и медленно отрастать".

Овен

Звезды будут способствовать реализации ваших планов. Даже при наличии финансового дефицита вы сможете приобрести все необходимое. Родные не дадут вам вспомнить о собственных нуждах. Все время вы будете заниматься чужими делами. Больше внимания уделите детям.

Телец

Прихода заработанных денег придется еще немного подождать. Ограничьте свои расходы списком необходимых товаров. Освободите свой дом от лишних вещей.

Близнецы

Заработанного не хватит на покрытие потребностей вашей семьи. Поработайте в выходные. Это поможет легко дожить до зарплаты. Сдвигов к лучшему в отношениях не будет. Трудно будет разобраться со своими желаниями. Не давайте волю ревности.

Рак

Проводите операции купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества. Фантазия может завести вас далеко. Не путайте ее с реальностью, если не хотите попасть в неловкое положение.

Лев

Тратить деньги на развлечения не разумно. Они понадобятся для более важных дел. Затерянные в эти дни вещи не вернутся к вам. Попробуйте с головой окунуться в реализацию совместного с партнерами проекта. Это будет интереснее, чем романтическое свидание.

Дева

Высокие заработки позволят выбирать отдых на свой вкус. Не жалейте денег на поддержание здоровья. Оставайтесь в эти дни дома. Принимайте гостей. Займитесь любимыми делами. Не ищите себе лишних хлопот.

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Весы

Вовремя проводите ремонт сантехники. Не оставляйте без присмотра работающие стиральные машины. Проверяйте краны перед выходом из дома. Возможны убытки из-за бытовых аварии.

Скорпион

На вас будет валиться много работы. Но и финансовый выигрыш будет хороший. Не позволяйте себе лениться. Супружеская жизнь не может строиться по правилам и инструкциям. Научитесь спокойно воспринимать отличную от своей точку зрения.

Стрелец

Денег в кармане достаточно. Подождите с приобретением аксессуаров для обновления интерьера. Удовлетворите свой познавательный интерес. Покупайте книги. Отправляйтесь на экскурсию. Не унывайте по поводу утраченной любви. Освободите свое сердце для новых приключений.

Козерог

Средние доходы на прошлой неделе заставят вас экономить в выходные. Ограничьте свои расходы до необходимого минимума. Любимые стремятся угодить вам. Оцените их старания.

Водолей

Не пора нанимать рабочих. Это будут выброшенные на ветер деньги. А вы и без того будете чувствовать ограничения в финансах. Личные свидания лучше пройдут в воскресенье. Любимые приятно удивят вас. Субботу посвятите решению собственных проблем.

Рыбы

Спланируйте свои выходные заранее. Экспромт получится неудачным. Старайтесь не выходить за рамки своих финансовых возможностей. Не берите на себя спонсорских обязанностей.

В выходные в Украину вернется жара. Воздух прогреется до + 32ºС.

Автор: Gazeta.ua
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