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суббота, 10 апреля 2021 14:00

Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию
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Общественную организацию Femen основали 10 апреля 2008 года.

Подруги из города Хмельницкий Анна Гуцол - лидер движения, Александра Шевченко и Оксана Шачко протестовали против сексуальной эксплуатации женщин в Украине.

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Во время своих скандальных акций против дискриминации женщин, коррупции и т.д., активистки движения обнажают грудь. Участниц движения около 10. В 2011 году Femen вышла на международный уровень. Сейчас активистки нашли приют во Франции.

Gazeta.ua подготовила подборку фото со скандальных акций протеста организации.

Активистки Femen разделись в храм Христа Спасителя в центре Москвы и развернулы плакаты с лозунгом "Боже, царя гони!. (Декабрь 2011 года)
Фото: femen.livejournal.com
На выборах в Италии обнаженная участница Femen устроила акцию, выпрыгнув перед бывшим премьер-министром Берлускони с криком "Время вышло". 4 марта 2018
Femen провели в Минске акцию против президента Александра Лукашенко. По сообщениям активисток, после акции их задержали сотрудники КГБ и издевались над ними всю ночь. Декабрь 2011 года
Полуголые активістки прорвались к президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Апрель 2013 года
21 июля 2017 активистка группы обнажилась в Администрации президента Украины во время пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко.

Феминистские организации отделяют себя от полуобнаженных девушек, ведь считают, что они порочат само понятие "феминизм".

23 июля 2018 одна из участниц Femen Оксана Шачко в 31-летнем возрасте повесилась в своей квартире в Париже. В прощальной записке она обратилась к парижской богеме: "Вы все - фейк".

Автор: Лилия МЫЦКО
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Дата
10
апреля

Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию

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