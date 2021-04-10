Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию

Общественную организацию Femen основали 10 апреля 2008 года.
Подруги из города Хмельницкий Анна Гуцол - лидер движения, Александра Шевченко и Оксана Шачко протестовали против сексуальной эксплуатации женщин в Украине.
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Во время своих скандальных акций против дискриминации женщин, коррупции и т.д., активистки движения обнажают грудь. Участниц движения около 10. В 2011 году Femen вышла на международный уровень. Сейчас активистки нашли приют во Франции.
Gazeta.ua подготовила подборку фото со скандальных акций протеста организации.
Феминистские организации отделяют себя от полуобнаженных девушек, ведь считают, что они порочат само понятие "феминизм".
23 июля 2018 одна из участниц Femen Оксана Шачко в 31-летнем возрасте повесилась в своей квартире в Париже. В прощальной записке она обратилась к парижской богеме: "Вы все - фейк".
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