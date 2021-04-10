Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию

Общественную организацию Femen основали 10 апреля 2008 года.

Подруги из города Хмельницкий Анна Гуцол - лидер движения, Александра Шевченко и Оксана Шачко протестовали против сексуальной эксплуатации женщин в Украине.

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Во время своих скандальных акций против дискриминации женщин, коррупции и т.д., активистки движения обнажают грудь. Участниц движения около 10. В 2011 году Femen вышла на международный уровень. Сейчас активистки нашли приют во Франции.

Gazeta.ua подготовила подборку фото со скандальных акций протеста организации.

Фото: femen.livejournal.com

Феминистские организации отделяют себя от полуобнаженных девушек, ведь считают, что они порочат само понятие "феминизм".

23 июля 2018 одна из участниц Femen Оксана Шачко в 31-летнем возрасте повесилась в своей квартире в Париже. В прощальной записке она обратилась к парижской богеме: "Вы все - фейк".