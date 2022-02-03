Абонентам "Киевстар" пообещали компенсацию после масштабного сбоя

Мобильный оператор "Киевстар" пообещал компенсации абонентам, столкнувшимся с масштабным сбоем в телекоммуникационной сети.

Об этом сообщила пресс-служба оператора в Facebook, комментируя ситуацию.

Отмечается. что у части клиентов могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети "Киевстар" и 466.

"Извиняемся за возникновение временных сложностей. Приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис. Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что примерно в 10:30 сервис звонков на другие номера сети "Киевстар" снова работает.

Оставляющим вопросы абонентам обещают ответить в личных сообщениях сообщества "Киевстар" в социальных сетях поочередно.

"Просим прощения за ожидания. Мы обязательно ответим каждому", - заверили в заявлении.

Автор: facebook.com/kyivstar В "Киевстар" принесли извинения за неудобства у абонентов и пообещали компенсацию

Gazeta.ua сообщала, что проблемы в работе оператора мобильной связи наблюдались утром 3 февраля. Пользователи сети жаловались на невозможность вызова и его приема. Также наблюдались проблемы с доступом на сайт. Невозможно было проверить остаток счета.