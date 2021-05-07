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понедельник, 10 мая 2021 18:47

С высоты сняли украинское село, которое 200 лет назад основали духоборы
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Село Радивоновка Мелитопольского района показали с высоты
Фото: facebook.com/Dmitry.Antifeev
Село Радивоновка Мелитопольского района показали с высоты
Село Радивоновка Мелитопольского района показали с высоты
Село Радивоновка Мелитопольского района показали с высоты
Село Радивоновка Мелитопольского района показали с высоты

Мелитопольский блогер и исследователь Дмитрий Антифеев показал с высоты село Радивоновка Мелитопольского (Акимовского) района Запорожской области.

Фото получились очень красивые. Их опубликовал на странице в Fасеbook.

Радивоновка размещена у реки Тащенак в месте ее впадения в Молочный лиман. В 1802 году село основали духоборы и назвали в честь первого поснеленця Родиона Переверзева.

Духоборы - это этноконфессиональные группа, которая отвергала внешнюю обрядность церкви, возражала первоначальный грех и верила в перерождение души. В начале XIX века они основали девять сел в Мелитопольском уезде Таврической губернии. Но 1845 году всех принудительно выселили на Кавказ. А в Радивоновка приехали первые поселенцы из Екатеринославской, Полтавской, Черниговской, Орловской и Курской губерний.

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Сейчас в селе проживает более 1800 человек. Есть школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, церковь.

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском района Львовской области 1915 года. Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.

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