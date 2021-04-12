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вторник, 13 апреля 2021 01:13

Как выглядел украинский замок, который сожгли россияне - подборка фото
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Как в старину выглядел Свиржский замок
Фото: Государственная библиотека Польши.
Как в старину выглядел Свиржский замок
Как в старину выглядел Свиржский замок
Как в старину выглядел Свиржский замок
Как в старину выглядел Свиржский замок

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском района Львовской области 1915 года.

Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши, сообщают "Фотографии старого Львова".

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Замок впервые упоминается в 1484 году. В 1907-м году замок становится собственностью офицера австрийской армии Роберта Лямезан де Салинса. Он реставрировал имение, превратил его в роскошную резиденцию с богатыми интерьерами. Но в 1914-м во время Первой мировой войны замок сожгли российские войска. После войны его восстановили. Основная реставрация завершилась в 1917 году.

Замок в поселке Олыка Киверцовского района Волынской области подали на участие в программе "Большая реставрация". Посмотрите на старые фото и рисунки сооружения. Для сравнения добавляем и современные фотографии.

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