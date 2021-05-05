 
Ексклюзивы
1/5
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в сгоревшем доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в сгоревшем доме
Просмотров: 342
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Просмотров: 216
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 450
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 414
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Просмотров: 441
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2385
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 783
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
10
18
6
5
3
В Чернобыле зацвели очень редкие первоцветы: яркие фото
В Чернобыле зацвели очень редкие первоцветы: яркие фото
Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения
Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения
В Карпатах тоже весна: показали невероятные снимки одной из самых высоких гор
В Карпатах тоже весна: показали невероятные снимки одной из самых высоких гор
&quot;Не прижилась&quot;: недавно отремонтированная дорога поросла травой
"Не прижилась": недавно отремонтированная дорога поросла травой
На Закарпатье уже собирают белые грибы
На Закарпатье уже собирают белые грибы
Видео
Все видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Просмотров: 216
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 783
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 459
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2304
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 108
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
среда, 05 мая 2021 18:01

Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения
18

  Комментировать

В последние дни апреля в Припяти все готовились к празднованию первомайских праздников.

Однако после трагедии на Чернобыльской АЭС уже 27 апреля город стал пустым. Сначала предполагали, что это только на три дня. Как оказалось впоследствии - навсегда, пишет в своем блоге журналист Максим Мирович.

В Припяти везде можно было встретить агитацию советской власти. Плакаты, открытки, мозаики. На фото - работа скульптора Литовченко. Она сочетает в себе соцреализм и сюрреализм.
Фото: Maxim Mirovich / mirovich.media
Этот монумент - также работа Литовченко. Он называется "Дерево дружбы народов" и рассказывает сказку о дружбе всех республик людей в СССР.
На проспекте Ленина находится несколько продуктовых магазинов. Стеклянные двери в пол и широкие окна были для тех, кто приезжал из сел, необычным явлением.
Товары в Припять также доставляли по Первой категорией. Сюда съезжались люди для того, чтобы купить дефицитные продукты.
Некоторых товаров нельзя было найти даже в Киеве и Москве, а в Припяти продавали "все". Например, хлеб, молоко, несколько видов колбас, замороженные куры, польские замороженные овощи в пакетах, сыр и почти неразбавленная сметана.

За десятки лет город разграбили мародеры, однако атмосфера советского праздника осталась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города

"Именно в этом и заключается уникальность Припяти. Она, словно античные Помпеи или Геркуланум, представляет собой срез своей эпохи - срез позднесоветского общества, который будет интересен археологам и культурологам будущих веков. И именно поэтому Припять должна получить статус памятки ЮНЕСКО Первой категории. Потому что подобных городов и аналога подобного цивилизационного опыта в мире больше просто нет", - рассказывает Мирович.

Журналист сделал уникальные фото Припяти через 35 лет после трагедии.

Мелкие бытовые кражи во времена СССР были обычным делом. В магазинах обвешивали, в столовых варили чай из коричневого сахара, а на стройках брали все, что "плохо лежало".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Итальянцы начали продавать "лупатого" электромобиля, который стал популярный в США

Украина и США подписали декларацию

Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев

Проект нового правописания представили правительству

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 21222
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 18225
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 16353
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 13221
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 13 Просмотров: 6471
Общество
В Чернобыле зацвели очень редкие первоцветы: яркие фото
В Чернобыле зацвели очень редкие первоцветы: яркие фото
10
 Просмотров: 99
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
 Просмотров: 99
Обвал моста во Львовской области: Укрзализныця продлит один из маршрутов
Обвал моста во Львовской области: Укрзализныця продлит один из маршрутов Просмотров: 81
Задержанному в Крыму журналисту добавили еще одну статью
Задержанному в Крыму журналисту добавили еще одну статью Просмотров: 45
В пограничной службе отреагировали на пребывание Басты в Украине
В пограничной службе отреагировали на пребывание Басты в Украине Просмотров: 441
Больше всего комментируют
13
Зеленский возмутил фразой о СССР
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
1
Чем полезна черемша и что из нее приготовить
1
Зеленский недоволен распределением Covid-вакцин в мире
1
Штаб сообщил об активности врага на фронте
Голосов: 56136
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть