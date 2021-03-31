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среда, 31 марта 2021 18:05

Брак продуктов, бедность и кошмарные очереди - фото, которые стоит показать любителям СССР
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На фото показали длинные очереди людей за продуктами и бытовыми товарами в СССР 1970-1980 годов. Подобные ситуации не редкость в то время, ведь хороших нужных товаров было мало, а желающих их приобрести значительно больше.

Автор: mirovich.media
  Показали огромные очереди в Советском Союзе
Показали огромные очереди в Советском Союзе

В СССР была плановая экономика, при которой стабильно работал только военно-промышленный комплекс, продукция которого использовалась для постоянного наращивания военной силы. При этом все остальные бытовые товары изготавливали в неадекватных - или слишком больших, или слишком малых - количествах, и часто плохого качества. Бывали ситуации, когда в магазине есть тысяча терок, но нет ни одного пылесоса - ошиблись в планировании. Происходило так потому, что в СССР фактически не существовало свободного рынка, пишет mirovich.media.

Из-за отсутствия конкуренции товары могли быть любого качества, а мнение, что в СССР все было гораздо лучшим, ошибочное. Не было никакого стимула выпускать новые модели, бороться за покупателя - в закрытой экономической системе все и так покупалось, даже плохое.

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Наиболее дефицитными товарами были мясные изделия, в частности копченая колбаса и хорошие куски мяса; фрукты, например, бананы, мандарины, дыни, арбузы; шоколадные конфеты. Проблема была с одеждой и обувью. Их шили вовсе непривлекательными и далекими от модных стандартов зарубежных стран. Проблемой было и неправильное планирование. В магазине можно было встретить только одну пару женских туфель и 10 пар мужских сапогов 45 размера. Поэтому как только на прилавке появлялось что-то хорошее, сразу появлялась очередь, иногда люди занимали места даже ночью. Проблемой было достать хороший алкоголь, сигареты или натуральный кофе. Еще больше сложностей было со средствами гигиены, косметикой и презервативами. В СССР просто не умели нормально делать эти товары. Дефицитом была даже туалетная бумага.

Показали огромные очереди в Советском Союзе
Фото: mirovich.media
Показали огромные очереди в Советском Союзе
Показали огромные очереди в Советском Союзе
Показали огромные очереди в Советском Союзе
Показали огромные очереди в Советском Союзе

Советский Союз известен многим постоянным дефицитом в магазинах. Особенно он проявился в последние годы, когда советская экономика полностью себя изжила. Деньги у населения были, но купить на них было нечего. Плановая экономика не могла обеспечить достаточное количество нужных населению товаров, многое просто не делали и не привозили, потому что считали признаками буржуазного потребительства.

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31
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