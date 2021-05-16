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понедельник, 17 мая 2021 09:00

"На каждого человека с ампутацией нужен волонтер" - как работает горотерапия
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Самое трудное в работе с ампутантами - убедить, что поход в горы им под силу
Фото: Фото предоставил Виталий Дячук
Самое трудное в работе с ампутантами - убедить, что поход в горы им под силу
Самое трудное в работе с ампутантами - убедить, что поход в горы им под силу
Самое трудное в работе с ампутантами - убедить, что поход в горы им под силу
Самое трудное в работе с ампутантами - убедить, что поход в горы им под силу

Львовянин Виталий Дячук основал реабилитационные походы в горы для ветеранов и людей, потерявших конечности по разным причинам.

Мужчина также воевал в 2015 году, после возвращения чувствовал трудности, искал способ адаптироваться. Он рассказал Gazeta.ua, что упаковал вещи и ушел в горы на неделю, это и помогло.

"Почувствовал, как исчезает внутреннее напряжение и проблемы. Подумал, если помогло мне, то может и другим. В 2016 году проект стартовал. Поскольку я сам пережил войну, то знаю, как там приходится, так и хочу помочь другим с таким же травматическим опытом ", - говорит Виталий Дячук.

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По его словам, план с пилотного вырос в постоянный. В основателей было много групп, после чего стало понятно, что идея работает.

"Многие находят новую цель в жизни и способ разрядки. Кактоо водили группу, в которой было два бойца. Один служил в батальоне "Донбасс" и был в окружении в Илловайске, попал в плен, а второй служил в танковом батальоне, который им прорывался на помощь. Было очень интересно послушать их рассказы и свести воедино. Оказалось, что с "Донбасса" даже не знали, что им хотели помочь ".

Группу для похода набирают из 10-14 человек, хотя желающих есть больше. С 2017 года дополнительно работают с людьми с ампутированными конечностями.

"Хотим это расширять в будущем и привлекать новых участников. Самое трудное - найти желающих для восхождения, потому что люди без конечностей очень часто неуверенные в себе. Не верят, что им это доступно и смогут. На каждого участника с ампутацией берем дополнительного сопровождающего волонтера. Как правило, это ветераны, которые еще и должни хорошо ориентироваться в горах. При планировании я должен учесть дополнительные дни отдыха и маршруты срочного ухода от цели, если они могут быть нужны. В таких случаях сопровождающие берут напарника с ампутацией и помогают ему экстренно спуститься, а группа продолжает движение ", - рассказывает ветеран.

Основное в проекте - это терпение, потому что в путешествиях всегда есть моменты, которые предсказать невозможно.

"Например, плохая погода, или еще что. Мы как-то долгое время водили группу людей летом без проблем. А потом для них сделали зимний выход и оказалось, что скорость движения по снегу в них падает втрое. Первый день мы подбадривали и помогали, чтобы дойти хоть до определенной точки, а потом корректировать планы ".

Из-за вспышки коронавируса Непал приостановил регулярное авиасообщение с другими государствами. Пока без возможности вылететь домой там остаются 80 украинских туристов. Большинство из них находятся в горах. Связь со всеми гражданами установили непосредственно или через представителей туристических компаний, которые организовывали их туры.

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