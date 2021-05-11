80 украинских туристов не могут вернуться из Непала

Непал приостановил международные авиаперевозки до 14 мая. Фото: pixabay.com

Из-за вспышки коронавируса Непал приостановил регулярное авиасообщение с другими государствами. Пока без возможности вылететь домой там остаются 80 украинских туристов.

Большинство из них находятся в горах, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает "Радио Свобода". Связь со всеми гражданами установили непосредственно или через представителей туристических компаний, которые организовывали их туры.

"Для оперативной коммуникации создали отдельную группу в соцсетях. Обращений граждан о наличии проблем с жильем или питанием не поступало", - сообщили в МИД.

Непал приостановил международные авиаперевозки до 14 мая. Украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на осуществление полетов в Непал из-за высокогорной местности. Посольству и почетному консульству в Непале поручили отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран.

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Из-за вспышки пандемии в Индии число Covid-больных в Непале выросло более чем в 30 раз. В больницах страны не хватает коек и кислорода. В прошлом году 35 украинских альпинистов также несколько недель не могли вернуться из Непала в Украину. Спецрейс для них в апреле 2020-го организовало правительство Германии.