Казаки, растения, геометрия: мастер показал, как делает вытинанки

Фото: Фото предоставил Дмитрий Король

Дмитрий Король из Кременчуга Полтавской области 11 лет занимается вытынанками.

Началось все с задания в университете, где нужно было скопировать и сделать собственную.

Мастер ныне руководит кружком в городском центре внешкольного образования. С Gazeta.ua он поделился, что вытинанки стали его спасением от депрессии.

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"Вырезаю их под музыку по вечерам или на выходных. Так спасаюсь от печали, которую иногда чувствую. Использую в своих произведениях растительные, животные и геометрические мотивы. Работаю как в традиционной одноцветной вытынанке, так и в многоцветной. За сюжеты произведений беру украинские праздники, обычаи , украинскую культуру и историю ", - говорит Дмитрий.

Вырезание из бумаги или тонкой ткани сложных по композиции и символическим значением картин - это древний вид прикладного искусства. Наши предки традиционно украшали вытынанками свои жилища: печи, окна, дымоходы ажурными изображениями священных птиц и цветов. Сегодня вытинанка возрождается в работах современных мастеров.

"Калина традиционно символизирует девичью красоту. Дуб, что в народном изобразительном искусстве является одним из важнейших образов - мужскую мощь. А виноградная гроздь, которую традиционно вышивали на рукавах и воротничках женских рубашек, - детей и материнство. В общем символика украинского старинного народного искусства довольно разнообразна, и меня она привлекает. Украинская традиционная вытинанка симметричная, поэтому сначала сгибаю бумагу пополам и карандашом наношу схематическое изображение, а затем уже начинаю прорезать ножом ".

Галина Кутащук из Криворивни дома хранит украшения-силянки, которым более 200 лет. Мастерица купила их в коллекцию. Самостоятельно начала делать герданы и силянки еще со школы. На Верховинщине силянки и герданы - это традиционные украшения, которые женщины и девушки носят и по сей день.