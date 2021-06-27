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вторник, 29 июня 2021 09:01

"Силянка была талисманом от порчи" - показали древние украшения
5

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Галина Кутащук имеет коллекцию старинных украшений Их покупает и производит самостоятельно
Фото: Фото предоставила галина Кутащук
Галина Кутащук имеет коллекцию старинных украшений Их покупает и производит самостоятельно
Галина Кутащук имеет коллекцию старинных украшений Их покупает и производит самостоятельно
Галина Кутащук имеет коллекцию старинных украшений Их покупает и производит самостоятельно
Галина Кутащук имеет коллекцию старинных украшений Их покупает и производит самостоятельно

Галина Кутащук из Криворивни дома хранит украшения-силянки, которым более 200 лет.

Мастерица купила их в коллекцию. Самостоятельно начала делать герданы и силянки еще со школы.

Для Gazeta.ua она рассказала, что на Верховинщине силянки и герданы - это традиционные украшения, которые женщины и девушки носят и по сей день.

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"Когда-то их надевали все без исключения: и девушки, и замужние женщины, но в разном виде. На каждый день носили узкие силянки, как сейчас говорят - чокеры. Средние надевали по праздникам. А широкие на большие храмовые праздники или свадьбу", - говорит Галина Кутащук.

По ее словам, украшения отличались колористикой и орнаментом.

"Силянка - это ажурное украшение, которое окружает шею, будто воротничок. Гердан - это тканевое украшение, которое изготавливают на специальном ткацком станке.
Силянки когда-то различали. Старики знали, что можно надеть незамужней девушке, а какие только для свадьбы".

Сейчас гуцульские силянки делают специально для гуцульской одежды.

"Хорошо выглядят только в тандеме. Или можно и под белую блузку надеть или платье. В XIX веке это был оберег для женщины от порчи. Также можно было по вышиванке и силянке к ней различить, из какой она местности. В Верховине, например, силянки были в темных, более холодных цветах", - пояснила мастерица.

Технология изготовления лижныкив на Гуцульщине мало в чем изменилась спустя века. Основой работы, как и прежде, является шерсть. Вместо того, чтобы чесать ее вручную, придумали специальную чесалку.Мастерица Анна Копильчук рассказала, что существенно изменились узоры.

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Дата
29
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