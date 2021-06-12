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четверг, 24 июня 2021 17:01

Первые лижныки были только в полоску
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Больше всего за время существования покрывала изменились узоры на нем
Фото: Фото предоставила Ганна Копильчук
Больше всего за время существования покрывала изменились узоры на нем
Больше всего за время существования покрывала изменились узоры на нем
Больше всего за время существования покрывала изменились узоры на нем
Больше всего за время существования покрывала изменились узоры на нем

Технология изготовления лижныков на Гуцульщине мало в чем изменилась сквозь века.

Основой работы, как и прежде, является шерсть. Вместо того, чтобы граблевать ее вручную, придумали специальную грабле-чесалку.

Мастерица Анна Копильчук рассказала Gazeta.ua, что существенные изменения претерпели узоры.

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"Современные мастерицы стараются восстанавливать старые и выискивают, что где сохранилось. В реестре пишет, что этим у нас занимаются 100 женщин, но постоянно это делают не все, могу насчитать 60 мастериц. Первые лижныки когда-то были только в полоску, а потом начали делать кривые, потом на три или четыре ромба. Может быть орнамент цветок", - объясняет.

По ее словам, в производстве лижныка приблизительно 18 этапов. В среднем нужно 10 кг шерсти на один. Для отделки женщина использует естественные цвета.

"Они из овечьей шерсти - белый, серый и черный. Покрывало с такими оттенками называется самородным. Там нет никакой химии, потому что нет краски. Но есть и такие, что крашу. Основной цвет - зеленый, вишневый и красный. Работу надо начинать с молитвой. В процессе нельзя ссориться, потому что кто-то лижнык будет использовать, и негатив может отложиться на нем".

Полное интервью с Анной Копильчук читайте в журнале "Країна" за 17 июня.

Снежную зиму в Карпатах можно увидеть на фотографиях 1920-1930 годов. Их сделали по селам нынешней Ивано-Франковской области. На фото отснятые местные жители гуцулы. Можно разглядеть колоритную традиционную одежду, присущую этому региону.

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