Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото

Фото: polona.pl

Снежную зиму в Карпатах можно увидеть на фотографиях 1920-1930 годов. Их сделали по селам нынешней Ивано-Франковской области.

На фото отснятые местные жители гуцулы. Можно разглядеть колоритную традиционную одежду, присущую этому региону.

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В то время такие села были популярны среди туристов, которые приезжали из разных уголков Польши и других европейских стран.

Показали фотографии города Косова и его жителей 1930-х. Сейчас это райцентр Ивано-Франковской области. Косов славился как великолепный карпатский курорт. Из-за массового наплыва отдыхающих в городе и его окрестностях увеличилось количество пансионатов. Также в 1930 годах стал центром гуцульского прикладного искусства. Здесь работали мануфактуры по изготовлению ковров, трикотажные фабрики, магазинчики, развивался и гончарный промысел. Однако с целью поддержки собственной промышленности польские власти закрыли местные солеварни.