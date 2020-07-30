Какие провокации устроила Россия в ходе учений Sea Breeze-2020

Россияне заявляли, что корабли НАТО вошли в территориальные воды РФ. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Российские военные вмешивались в радиоэфир и пристально следили за передвижением кораблей участников учений Sea Breeze-2020.

Об этом сообщила командующий надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран, передает телеканал "ДОМ".

"За последние несколько дней мы наблюдали увеличение присутствия российских кораблей в непосредственной близости от кораблей, которые участвуют в учениях Sea Breeze-2020, которые мы проводим. Нельзя сказать, что это стало для нас неожиданностью. Они пристально следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен и все прошло по плану", - сказала она.

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Несмотря на то, что Sea Breeze-2020 заранее анонсировались, в ходе маневров российские военные вмешивались в радиоэфир с предупреждениями.

"Они все равно делали маленькие такие, я бы не сказал, что это были угрозы или опасности для нашей национальной безопасности, но провокации были. Например, когда мы проводили тактическое маневрирование наших кораблей, было внедрение в тот или иной коммуникационный поток информации российскими представителями, заявлявшими, что мы зашли в территориальные воды Российской Федерации. Хотя мы проводили учения в юго-западном районе Черного моря - это исключительно территориальные воды Украины", - рассказал заместитель начальника главного управления по вопросам военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Андрей Ординович.

По словам Моран НАТО "очень приятно год за годом наблюдать, как улучшаются военные и организационные навыки украинцев и как Украина и ее Вооруженные силы успешно работают над повышением боевой готовности".

"Для нас важно присутствовать здесь, и мы регулярно бываем в Черном море минимум два раза в год, а иногда и чаще, силами постоянной Морской группы НАТО, а это большие корабли, а также постоянной противоминной группы Альянса, в состав которой входят меньшие по размеру, но не по важности миссии корабли, которые применяются для очистки морской акватории от мин", - заявила командующий надводными силами в морском командовании НАТО.

Sea Breeze — ежегодные учения, которые проводятся с 1997 года. Организуются Украиной при поддержке Соединенных Штатов. В нынешнем году в учениях, проходивших 20-27 июля, приняли участие военные моряки из 8 стран: 26 кораблей, 19 самолетов и около 2 тыс. военных. Из-за пандемии коронавируса они ограничились лишь морской фазой с привлечением авиации — без контакта личного состава. Основное назначение учений — поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе.