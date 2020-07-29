Оккупанты в Крыму начали масштабные военные учения Черноморского флота РФ

Высадка морского десанта в Крыму. Фото: structure.mil.ru

29 июля Черноморский флот России начал военные учения, в которых принимают участие более 20 кораблей.

Как сообщают росСМИ, к маневрам привлечены самолеты и вертолеты морской авиации.

Запланированы учения по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, а также по обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде и ликвидации пожара или пробоины.

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Среди привлеченных кораблей: фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия" и большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов".

Президент РФ Владимир Путин во время визита в аннексированный Крым заявил, что в Керчи будут строить российские военные корабли. По сообщению пресс-службы Кремля, строительство 2 десантных кораблей-вертолетоносцев уже заложили, а в будущем планируют построить еще 4 на других заводах. Украина и ЕС уже назвали это грубым нарушением международного права и шагом к эскалации напряженности в Черноморском регионе.