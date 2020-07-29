Две военные базы США привели в боевую готовность из-за иранских ракет

США подняли тревогу после запуска ракет Ираном. Фото: Reuters

Иран провел военные учения, отрепетировав удар ракет по цели, напоминающей американскую систему противоракетной обороны. В ответ США привели в боевую готовность две военных базы неподалеку.

Речь идет о военно-воздушной базе Аль-Дафра в ОАЭ и авиабазе Аль-Удейд в Катаре, пишет AP.

Также сообщается, что во время иранских учений американские солдаты спрятались в укрытиях, ожидая возможного удара.

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Иранское телевидение сообщило, что ракеты запускали "из глубин земли". Эти учения проходят на фоне напряженности в отношениях между Тегераном и США после расторжения ядерного договора.

Также ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за удар американских беспилотников, в результате которого погиб генерал иранской армии Касем Сулеймани.