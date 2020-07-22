Иран пригрозил США ударом за убийство генерала

Иран не простит Соединенным Штатам Америки смерти старшего командующего Ирана Касема Сулеймани и нанесет ответный удар.

Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Xinhua.net.

Заявление было озвучено в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Казими во вторник, 21 июля.

"Исламская Республика Иран никогда не забудет этого вопроса и, безусловно, нанесет ответный удар американцам", - сказал Хаменеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сбитом американцами самолете погибли 290 человек

Несколько дней назад у американского посольства в Багдаде (Ирак) взорвались две ракеты. Это произошло во время визита в Багдад министра иностранных дел Ирана. Установлено, что это были ракеты, запущенные с ЗРК типа "Катюша". Место запуска ракет неизвестно.

Генерал Касем Сулеймани был командующим Гвардейского корпуса Иранской исламской революции (IRGC). Погиб 3 января 2020 года в аэропорту Багдада во время авиаудара США. Также с ним погиб Абу Махди аль-Мухандис - второй командующий Народной мобилизацией в Ираке. В ответ IRGC 8 января ударила по американской базе Эль-Асада в Ираке волной ракет "земля-земля".