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четверг, 30 июля 2020 11:52

В НАТО рассказали о действиях россиян во время военных учений Sea Breeze-2020

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В НАТО рассказали о действиях россиян во время военных учений Sea Breeze-2020
В НАТО рассказали, что российские военные во время учений Sea Breeze-2020 пристально следили за передвижением кораблей. Фото: Facebook/Ministry of Defense of Ukraine

Участники Sea Breeze-2020 в Черном море в последние дни учений наблюдали увеличение присутствия российских кораблей в непосредственной близости от кораблей-участников.

Как рассказала командующий надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран в программе "На самом деле: Мир" на телеканале "ДОМ", это не стало неожиданностью.

"Они пристально следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен и все прошло по плану. Думаю, что их присутствие здесь, как, впрочем, и наше, стало частью современного контекста, особенно в Черном море. Каждый просто выполнял поставленную задачу, каждый - в соответствии со своими целями", — подчеркнула она.

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По словам заместителя начальника главного управления по вопросам военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Андрея Ординовича, несмотря на то, что Sea Breeze-2020 заранее анонсировались и российская сторона знала о них, военные РФ вмешивались в радиоэфир с предупреждениями.

"Например, когда мы проводили тактическое маневрирование наших кораблей, было внедрение в тот или иной коммуникационный поток информации российскими представителями, заявлявшими, что мы зашли в территориальные воды Российской Федерации. Хотя мы проводили учения в юго-западном районе Черного моря — это исключительно территориальные воды Украины", — уточнил он.

НАТО имеет трех ассоциированных членов, которые непосредственно граничат с Черным морем, а также две очень важные страны-партнера - Украину и Грузию.

"Поэтому для нас важно присутствовать здесь, и мы регулярно бываем в Черном море минимум два раза в год, а иногда и чаще... Когда мы тренируемся здесь, мы всегда работаем совместно со своими партнерами и странами - ассоциированными членами. Наша задача заключается в отработке слаженности и взаимодействия, и любые задачи учений выполняются в соответствии со всеми действующими международными договорами и нормами международного морского права", — подчеркнула командующий надводными силами в морском командовании НАТО.

Sea Breeze — ежегодные учения, которые проводятся с 1997 года. Организуются Украиной при поддержке Соединенных Штатов.

В нынешнем году в учениях, которые проходили 20-27 июля, приняли участие военные моряки из 8 стран: 26 кораблей, 19 самолетов и около 2 тыс. военных.

Из-за пандемии коронавируса они ограничились лишь морской фазой с привлечением авиации — без контакта личного состава.

Основное назначение учений — поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

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30
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