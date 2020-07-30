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четверг, 30 июля 2020 11:05

Северная Корея запустила ракету с моря

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Северная Корея запустила ракету с моря
КНДР знову запустила ракету. Фото: KCNA

Северная Корея произвела запуск ракеты неизвестного типа в Японском море. Военные чиновники КНДР заявили, что страна проводит военные учения.

Запуск провели в начале июля, но сообщили об этом только сейчас, передает Yonhap.

Чиновники отметили, что ракета такого типа уже раньше испытывалfcm. Специалисты из Южной Кореи говорят, что это может быть крылатая ракета. Она была запущенf 6 июля с корабля в Японском море.

"Мы внимательно следим за военными движениями Севера и поддерживаем позицию жесткой готовности", - отметили в Минобороны Южной Кореи.

Летние военные учения на севере Корейского полуострова начались примерно в начале июля и продолжаются до сих пор. Прогнозируют, что в августе тренировки завершатся. Все это время Южная Корея будет следить за действиями соседа.

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К этому последнее известное мира большое испытание ракет Северной Кореей было проведено 14 апреля, когда с восточной прибрежного города Мунчон выпустили несколько крылатых ракет, которые пролетели около 150 километров.

В июне напряжение на Корейском полуострове резко возросло, когда Пхеньян отключил связь с Сеулом якобы из антирежимные пропагандистские листовки, которые направляются воздушными шарами с юга.

Недавно в Северной Корее заявили, что готовы использовать ядерные ракеты против США.

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30
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