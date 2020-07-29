В СНБО оценили военную угрозу для южных областей Украины

Южные области Украины плотно закрыты от врага. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Южные области Украины плотно закрыты от врага.

Но не стоит преуменьшать силы Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"То, что касается территории Николаевской и Херсонской области, все закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну - с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы - большая ошибка", - сказал Данилов.

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По его словам, Украина не является одинокой в ​​противостоянии российской угрозе, поскольку у нас есть партнеры, которые совместно с нами этими вопросами занимаются.

"Недавно закончились крупные учения НАТО в Черном море "Си Бриз". Вы видели, сколько стран там участвовали. Это мощное понимание, что мы не можем остаться один на один в такой ситуации. Могут быть и учения параллельно с " Кавказ-2020 " , причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре - давайте увидим", - добавил секретарь СНБО.

Оккупанты подготовили в аннексирована Крыму военные штабы и мобилизационную базу, которые могут быть использованы в активной фазе боевых действий. Это потенциал, который под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро.