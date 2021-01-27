Впечатляющее реалистичные торты, которые жалко есть. Стоимость отдельных - $1тыс.

33-летняя Кристина Дольник создает торты, которые поражают своей реалистичностью. Фото ее кондитерских работ в соцсетях набирают тысячи лайков, а заказы расписаны на годы.

В "сладкое плавание" киевлянка пошла после свадьбы сестры. Она помогала готовить свадебный торт, пишет "Вечерний Киев".

Фото: "Вечерний Киев"

"Сразу скажу, что до этого я не занималась выпечкой и плохо ориентировалась даже в элементарных процессах. Но, во-первых, не могла отказать сестре. Во-вторых, такое предложение стало для меня своеобразным вызовом: смогу или нет. Именно после свадебного торта для сестры у меня и начали появляться первые заказы. Поэтому я без колебаний решила уволиться из банка", - вспоминает она.

Сладком искусству бывшая банкирша училась самостоятельно. Осваивала сферу на собственных ошибках.

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"Я просто искала рецепты в Google, даже не всегда смотря видеоуроки. Например, представила себе, что свадебный торт сестры должен быть в бело-голубых оттенках, и искала банально в интернете любой белый крем. О совместимости ингредиентов я тогда особо не думала. И таки ошиблась, потому что соединила Бизе с мармеладом, и оно коварно просочилось в коржи. Но гости не заметили ", - рассказала кондитер.

Стоимость и время приготовления торта зависит от декора. В среднем 1 кг с декором стоит от $ 70-90 и готовится около трех дней.

"Дорогим изделием был четырех килограммовый шоколадный корабль - 29 тысяч гривен. Восьми килограммовый торт в виде фермы стоил почти 6 тысяч, ваза с цветами - около 8 тысяч, небольшой аквариум - почти 6 тысяч", - отметила женщина.

Эффектно выглядят и колючие торты. В них важны не только начинка, но и украшения. Вместо привычных фигурок животных или цветов, на них можно изобразить кактусы.