В столичном метро смогут спасать жизни людей

На станциях метро установят дефибрилляторы. Фото: "Главком"

В столичном метро станции оборудуют дефибрилляторами.

Аппараты для запуска сердца установят на 12 станциях. Персонал метро научат оказывать первую помощь, сообщает основательница инициативы "РеаниМетро" Мария Назарова, передает "Главком".

Дефибрилляторы установят благодаря победе проектов, поданных инициативой "РеаниМетро" в Общественный бюджет Киева.

"Сегодня мы можем сказать, что как минимум 12 станций киевского метро будут оборудованы дефибрилляторами, потому что так хотят киевляне, которые отдали соответствующее количество голосов", - отметила Назарова.

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Через 6 месяцев в метро от внезапной остановки сердца умерли 15 человек.

Проект осуществят до конца 2020-го. Любой пассажир метро сможет воспользоваться дефибриллятором. На станции всегда будет обученный оказывать первую помощь работник метрополитена с аптечкой.

Мобильный оператор Киевстар собирается запатентовать торговую марку "Качественный 4G уже в метро". Об этом говорится в реестре торговых марок Украинского института интеллектуальной собственности.