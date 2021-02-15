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понедельник, 15 февраля 2021 10:34

В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
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В День святого Валентина, 14 февраля, пара Александр и Виктория приковали к своим рукам цепь, с которой попытаются прожить 3 месяца. Так решили проверить чувства.

Процесс зафиксировали представители Книги рекордов Украины, пишет ТСН.

Фото: ТСН

Для воплощения задуманного влюбленные специально приехали в Киев из Харькова.

Процесс сварки цепи происходил возле скульптуры Единение на Днепровской набережной.

Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления.

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В Киеве запустили новое локальное приложение для знакомств KyivDate. Скачать его можно в App Store и Google Play.

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Дата
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