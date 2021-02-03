Новое приложение для знакомств запустят в Киеве

В Киеве запустят приложение для знакомств. Фото: KyivDate

В Киеве запустят новое локальное приложение для знакомств KyivDate. Скачать его можно будет в первой половине февраля в App Store и Google Play.

Об этом рассказала пресс-служба KyivDate, пишет "Новое время".

"KyivDate создан для знакомств, дружеского общения, нетворкинга или поиска отношений. Конечная цель команды - создать дейтинговое приложение нового поколения, в котором система может находить каждому идеальное совпадения, используя искусственный интеллект и психологический профиль человека", - рассказали в пресс-службе.

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Желающие смогут пользоваться приложением в режиме инкогнито и самостоятельно выбирать, с кем начинать общение.

Премиум версия приложения предусматривает неограниченное количество сообщений и реакций, поиск в других районах и городах, дополнительные фильтры для поиска, возможность видеть статус сообщения и прятаться от пользователей.

Исследовательский проект "Карта первых свиданий", что изучает романтический опыт Киева, опубликовал перечень мест столицы, где происходит больше всего свиданий.