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среда, 23 декабря 2020 16:29

В Киев возвращается гололед

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В Киев возвращается гололед
24 декабря в столице ожидается гололедица. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В четверг, 24 декабря, на дорогах столицы ожидается гололедица. 1-й уровень опасности - желтый.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Водителей призвали быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а также не использовать транспорт с летними шинами.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

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23 декабря Киев начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах столицы. Средняя температура держится на уровне -1°C. Из-за снегопада столичные дороги сковали пробки и много ДТП.

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Дата
23
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