В Киев возвращается гололед

24 декабря в столице ожидается гололедица. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В четверг, 24 декабря, на дорогах столицы ожидается гололедица. 1-й уровень опасности - желтый.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Водителей призвали быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а также не использовать транспорт с летними шинами.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах

23 декабря Киев начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах столицы. Средняя температура держится на уровне -1°C. Из-за снегопада столичные дороги сковали пробки и много ДТП.