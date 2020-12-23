 
Ексклюзивы
1/5
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 81
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10170
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 648
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2547
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2151
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1944
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Фото
Все фото
8
9
4
8
7
Киев засыпает снегом - на дорогах коллапс
Киев засыпает снегом - на дорогах коллапс
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Центральный автовокзал Киева обновят до неузнаваемости: видео визуализация
Центральный автовокзал Киева обновят до неузнаваемости: видео визуализация
Масштабный пожар в Киеве: была угроза взрыва
Масштабный пожар в Киеве: была угроза взрыва
Тысячи предпринимателей &quot;Налогового майдана&quot; пойдут на концерт &quot;95 квартала&quot;
Тысячи предпринимателей "Налогового майдана" пойдут на концерт "95 квартала"
Видео
Все видео
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10179
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 243
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1233
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1899
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 567
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 13:53

Киев засыпает снегом - на дорогах коллапс
8

  Комментировать

В среду, 23 декабря, Киев начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах столицы. Средняя температура держится на уровне -1°C.

Из-за снегопада столичные дороги сковали пробки и много ДТП, о чем свидетельствуют данные карты Google Maps, пишет "РБК-Украина".

Фото: ТСН

Правый берег города превратился в сплошной транспортный коллапс. Движение затруднено на центральных магистралях. В частности на ул. Крещатик, Васильковской, просп. Победы, ул. Леси Украинки.

Пробки образовались на Голосеевском просп., просп. Степана Бандеры, Большой окружной дороге, возле станций метро Лукьяновская, Политический институт, Университет, Крещатик, Театральная, Демеевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото

Ситуация на левом берегу города несколько лучше. Пробки там образовались на просп. Соборности и ул. Евгения Сверстюка.

На ул. Житнеторжская и ул. Дегтяревская зафиксировали ДТП, движение затруднено, сообщила патрульная полиция столицы.

Еще одна авария произошла на ул. Кирилловской. Движение затруднено со стороны ул. Скляренко к Новоконстантиновской.

Первый снег в Киеве в этом году выпал 17 ноября. Преимущественно во всех районах столицы он был мокрый. Жители столицы делились в сети атмосферными фото заснеженного города.

Метеорологи прогнозируют в Киеве возможные осадки в виде мокрого снега. Такие погодные условия возможны в течение ближайших 3 дней.

В КГГА рассказали, что коммунальщики активно работать над устранением последствий метели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев засыпает снегом - на дорогах коллапс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Испытали самолет "Илья Муромец"

Издали полный "Атлас мира" на украинском языке

Без посадки и дозаправки: впервые облетели земной шар

Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 20232
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 13914
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 10179
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 7164
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 6462
Новости Киева
Стало известно, будут ли ограничивать доступ к главной елки страны
Стало известно, будут ли ограничивать доступ к главной елки страны Просмотров: 18
Сколько мужчин и женщины не молчали о домашнем насилии с начала года
Сколько мужчин и женщины не молчали о домашнем насилии с начала года Просмотров: 54
Кличко рассказал, почему много спорил с Кернесом
Кличко рассказал, почему много спорил с Кернесом Просмотров: 567
Сообщили тревожную статистику Covid-19 в Киеве
Сообщили тревожную статистику Covid-19 в Киеве Просмотров: 126
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
2
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
2
Зеленский снова бы выиграл выборы:опрос
1
Харьковские курсантки опозорились танцами под "Вороваек"
1
Украинцам больше не хочется ездить в оккупированный Крым
Голосов: 6491
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть