Киев засыпает снегом - на дорогах коллапс

В среду, 23 декабря, Киев начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах столицы. Средняя температура держится на уровне -1°C.

Из-за снегопада столичные дороги сковали пробки и много ДТП, о чем свидетельствуют данные карты Google Maps, пишет "РБК-Украина".

Фото: ТСН

Правый берег города превратился в сплошной транспортный коллапс. Движение затруднено на центральных магистралях. В частности на ул. Крещатик, Васильковской, просп. Победы, ул. Леси Украинки.

Пробки образовались на Голосеевском просп., просп. Степана Бандеры, Большой окружной дороге, возле станций метро Лукьяновская, Политический институт, Университет, Крещатик, Театральная, Демеевская.

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Ситуация на левом берегу города несколько лучше. Пробки там образовались на просп. Соборности и ул. Евгения Сверстюка.

На ул. Житнеторжская и ул. Дегтяревская зафиксировали ДТП, движение затруднено, сообщила патрульная полиция столицы.

Еще одна авария произошла на ул. Кирилловской. Движение затруднено со стороны ул. Скляренко к Новоконстантиновской.

Первый снег в Киеве в этом году выпал 17 ноября. Преимущественно во всех районах столицы он был мокрый. Жители столицы делились в сети атмосферными фото заснеженного города. Метеорологи прогнозируют в Киеве возможные осадки в виде мокрого снега. Такие погодные условия возможны в течение ближайших 3 дней. В КГГА рассказали, что коммунальщики активно работать над устранением последствий метели.