В столице ожидают три дня осадков в виде мокрого снега. Коммунальщики заявили о полной готовности

Метеорологи прогнозируют в Киеве возможны осадки в виде мокрого снега. Такие погодные условия возможны в течение ближайших трех дней.
"Киевавтодор" готов к такому ухудшению погоды, сообщает пресс служба КГГА.
23 декабря со утра до вечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидают днем.
В среду во время осадков, температура будет колебаться от -3 ° C до + 1 ° С. А 24 и 25 декабря - температурные колебания от -1 ° С до + 5 ° С.
Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" имеет 544 единицы специальной техники. Чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами.
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Напомним, ухудшение погоды спрогнозировали и в Карпатах. Туристов просят не идти в горы в поход.
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