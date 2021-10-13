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среда, 13 октября 2021 18:46

Сторонники Саакашвили окружили посольство Грузии в Киеве: фоторепортаж
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Фото: Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"

В среду, 13 октября, сторонники экс-президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили пикетировали у посольства Грузии в Киеве.

Участники акции требовали освободить их лидера, пишет "Интерфакс-Украина".

На акцию протесте в поддержку задержанного политика пришли около 30 человек. Держали государственные флаги Грузии и Украины и символику партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

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Митингующие скандировали: "Свободу Михеилу", "Свободу Саакашвили".

Акцию анонсировала партия Саакашвили в Facebook. Они требуют освободить политика и выражают протест против "произвола олигархического пропутинского режима Грузии".

Подчеркивают, что есть угроза состоянию здоровья Саакашвили.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне местных выборов после восьми лет эмиграции. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе подчеркнул, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. Ему сложно ходить и говорить. Также у него есть заболевания крови - талассемия. Во время этой болезни нельзя голодать.

Минюст Грузии информацию об ухудшении здоровья политика назвал неправдивой.

Об экстрадиции Саакашвили высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Отметил, что украинская сторона поддерживает постоянную связь с арестованным политиком. И украинцы "своих граждан не бросают в беде".

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Дата
13
октября

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