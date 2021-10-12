"Ситуация с каждым днем становится критической" - Ясько о здоровье Саакашвили

Саакашвили является политическим узником не только грузинской, но и российской власти, заявила Ясько. Фото: Reuters

Михеил Саакашвили, которого задержали в Грузии 1 октября, после голодания чувствует себя хуже.

Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в эфире телеканала "Україна 24".

"Посещала его во вторник и пятницу. Во вторник он чувствовал себя хорошо. В пятницу, через неделю голодовки, ему стало плохо.

Он просит, чтобы все держались, боролись за справедливость и будущее Грузии. И не оплакивали его здоровье. Но ситуация с каждым днем становится критической ", - заявила Ясько.

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Сначала Саакашвили не позволяли иметь в камере матрас и телевизор. Теперь ему выдали карту с ограниченной суммой денег, за которые он может купить необходимое.

"Он приобрел телевизор, чтобы знать, что происходит в мире. У него нет связи, ему не разрешают звонить. Хотя это нарушение закона. Обычно разрешают ограниченное количество звонков в месяц. К сожалению, этого нет", - сказала депутат.

Политик находится в камере один.

В октябре Ясько и Саакашвили объявили о романтических отношениях.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и вдень задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил его адвокат. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.