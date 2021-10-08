Восьмой день голодовки: адвокат ошеломил цифрой потерянных килограммов Саакшвили

Михеил Саакашвили объявил голодовку 1 октября в день задержания. Фото: Reuters

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили похудел на 12 кг за восемь дней голодания.

Об этом сообщил его адвокат Бека Басилая после посещения Саакашвили, пишут "Новости-Грузия".

Состояние здоровья Саакашвили может ухудшиться, утверждает Басилая.

"Если на него (Саакашвили. - Gazeta.ua) посмотреть, видно, что похудел. Насколько я знаю, примерно на 12 килограммов. С каждым днем ​​состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться, если уже не ухудшилось. Морально он бодр", - рассказал адвокат.

Добавил, что у Саакашвили до сих пор нет возможности осуществлять телефонные звонки. В этом праве его ограничила прокуратура. По словам адвоката, незаконно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девушка Саакашвили дала интервью российскому телеканалу

В понедельник, 11 октября, Саакашвили может увидеть своих родителей и детей. Раньше даже матери не позволили с ним встретиться. Также политику принесли в камеру еще один матрас и телевизор, добавил Басилая.

Прекратить голодовку требует отец задержанного экс-президента Грузии Николоз Саакашвили. Подчеркивает, что это "только повредит здоровью".

"Миша, обращаюсь к тебе как врач и отец. Ты решил поддержать страну, и надо до конца стоять с народом. Голодание на определенном этапе сделало свое дело как протест. А сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом. Знай, голодание уже льет воду на мельницу врагов. Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для дальнейшей борьбы", - написал отец Саакашвили в Facebook.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и вдень задержания объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну задержат.