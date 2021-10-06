Девушка Саакашвили дала интервью российскому телеканалу

Ясько и Саакашвили заявили о своем романе 1 октября 2021 года. Фото: скриншот с видео

Девушка экс-президента Грузии и председателя Исполнительного комитета реформ в Украине Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько не планирует переезжать в Грузию. Однако имеет много планов с возлюбленным.

Об этом нардеп рассказала в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь".

"Переезжать в Грузию я точно не собираюсь. Я украинский политик. Люблю Украину и мое будущее в Украине. И планов переезда у меня никогда не было. Мы (с Саакашвили. - Gazeta.ua) вместе живем и боремся. У нас много планов - борьба за перемены, за реформы. В Украине, в том числе. Мы близки духом и идеями", - сказала Ясько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали новое видео ареста Саакашвили

Добавила, что в ближайшее время планирует приехать в Тбилиси и уже направила официальный запрос. Связь с Саакашвили поддерживает только через адвокатов и консула.

По словам Ясько, Саакашвили продолжает голодовку. Однако настроение имеет позитивное.

1 октября Саакашвили и Ясько опубликовали видео, в котором заявили, что влюблены друг в друга. Ролик разместили в сети уже после того, как Саакашвили задержали в Грузии. 6 октября любимая Саакашвили посетила его в грузинской тюрьме Законная жена Саакашвили Сандра Рулофс прокомментировала его роман со "слугой". Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне местных выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.