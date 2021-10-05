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вторник, 05 октября 2021 17:09

Любимая Саакашвили со "Слуги народа" прибыла в Грузию

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Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Лиза Ясько, у которой роман с Михеилом Саакашвили, приехала в Грузию.

Женщину заметили у следственного изолятора в городе Рустави, где держат Саакашвили, сообщает грузинский телеканал "Формула".

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Общаться с журналистами Ясько отказалась.

Автор: facebook.com/TVFormula
  Украинская нардеп Лиза Ясько, у которой роман с Михеилом Саакашвили, приехала в Грузию
Украинская нардеп Лиза Ясько, у которой роман с Михеилом Саакашвили, приехала в Грузию

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

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Дата
05
октября

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