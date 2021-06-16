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среда, 16 июня 2021 19:15

"Путин" за 69 грн: в киевском ресторане продают национальное блюдо

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В ресторане "Беляш. Пончик. Шаурма" предлагают посетителям блюдо, которое носит созвучное называние с фамилией российского президента - "Путин".

Фото меню обнародовал Алексей Якубин в Facebook.

Автор: facebook.com/profile.php?id=1352542874
  Стоимость блюда - 69 грн
Стоимость блюда - 69 грн

"Это не Женева, это Киев", - написал автор.

В описании блюда указывается, что оно сделано из жареной картошки, курятины и соусов. Стоимость - 69 грн.

Автор: 1ed.com.ua
  Так выглядит блюдо "Путин" из меню столичного ресторана
Так выглядит блюдо "Путин" из меню столичного ресторана

Путин - квебекское национальное блюдо из жареного картофеля фри, измельченного сыра и соуса. Оно приобрело популярность не только в Квебеке, но и по всей Канаде. Блюдо появилась в 1950-х годах в сельских регионах, пишет "Depo.Киев".

Основная версия появления, что в ресторане клиент по имени Эдди Льенесс попросил положить жареный картофель и сыр в один пакет. Ему ответили: "Ça va faire une maudite poutine", что в переводе "Получится классный путин".

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Картофель часто называют нездоровой пищей из-за того, что содержит много углеводов. Однако, если употреблять картофель умеренно, она может принести пользу, говорят специалисты.

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