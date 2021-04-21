Легендарная "Киевская перепичка" подорожала

Цена "Киевской перепички" выросла 5 грн. Фото: "Киевская перепичка"

Гастрономический символ Киева снова подорожал. Отныне стоимость любимой многими перепички составляет 25 грн.

Об этом в Facebook сообщил "Типичный Киев".

"Последний раз перепичка дорожала только в сентябре прошлого года. Тогда пирожок с сосиской начали паковать в бумажные конвертики вместо полиэтилена, поэтому и возросла цена - с 18 до 20 гривен", - говорится в посте.

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"Киевскую перепичку" основали в феврале 1981 года. Тогда цена на нее была 22 коп. В 2010-х стоимость длительное время оставалась на уровне 4,50 грн. 2015 года стоимость выросла до 8 грн, а весной 2016-го - до 10 грн. Затем фаст-фуд дорожал еще пять раз - в среднем на 2-3 грн в год.