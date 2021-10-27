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среда, 27 октября 2021 06:43

Пункт вакцинации на Центральном вокзале Киева сдвинули

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Пункт вакцинации на Центральном ж/д вокзале Киева работает в Синем зале.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

Автор: Укрзализныця
  В Синий зал Центрального ЖД столицы перенесли вакцинационный пункт
В Синий зал Центрального ЖД столицы перенесли вакцинационный пункт

"Для удобства пассажиров, а также учитывая увеличение спроса, пункт вакцинации перенесли в Синий зал Центрального вокзала", - говорится в сообщении.

В зале есть специальная разметка для соблюдения дистанции, кабинет для врачей, а также места, где можно дождаться своей очереди.

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По рекомендации врача в пункте можно переждать некоторое время после вакцинации.

Найти пункт вакцинации пассажирам поможет навигация в помещении вокзала, добавили в Укрзализныце.

Киев – один из городов-лидеров по количеству вакцинированных. С 21 октября в пункте вакцинации Центрального вокзала привили около 1,5 тыс. человек. Кроме Киева можете вакцинироваться можно еще на 22 вокзалах страны.

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27
октября

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