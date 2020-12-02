Природное явление: назвали причину загрязнения воздуха в Киеве

Киев периодически возглавляет мировые рейтинги городов с самым грязным воздухом. Фото: pixabay.com

В понедельник, 30 ноября, один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире зафиксировали в Киеве. Качество воздуха в столице ухудшилась из-за природного явления - в атмосфере сформировался слой, который задерживал продукты горения.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида объяснил, что это явление временное.

"Причиной ухудшения качества воздуха стало повышение температуры в слое атмосферы от поверхности земли до высоты 200 метров. Образуется задерживающий слой, который не допускает перемешивания воздуха с более высокими слоями. Это неблагоприятный фактор, который способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы", - отметил Кульбида в комментарии "Гордон".

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По его словам, задерживающий слой формируется преимущественно в утренние часы и до 11:00-12:00 рассеивается, как только температура у поверхности земли повышается. Вчера, 1 декабря, ситуация в Киеве нормализовалась.

Первые дни зимы в Киеве будут облачными и морозными. Ожидаются осадки. По данным метеорологического сайта Accuweather, столбики термометров упадут до минусовых отметок, порывы ветра также усилят холод.