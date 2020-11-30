Каким будет начало зимы в Киеве

Первые дни зимы в Киеве будут облачными и морозными. Ожидаются осадки.

По данным метеорологического сайта Accuweather, столбики термометров упадут до минусовых отметок, порывы ветра также усилят холод.

Автор: @biletskyi_y В первые дни зимы в Киеве ожидается мороз и осадки

Прогноз погоды в столице:

- 1 декабря - снег во 2-й половине дня, температура в среднем -3...0°С;

- 2 декабря - облачно, осадков не ожидается, воздух прогреется до +1°С.

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По прогнозу Укргидрометцентра:

- 1 декабря в столице ожидается мокрый снег. Температура ночью - до -3°С, а днем столбики термометров поднимутся максимум до +1°С. Ветер северо-восточный – 7-12 м/с;

- 2 декабря также ожидается мокрый снег. Температура ночью -3...1°С, днем -1...+1°С. Ветер восточный - 7-12 м/с.

В понедельник, 30 ноября, в Украине пройдут дожди, местами мокрый снег. Ночные морозы изменятся плюсовой температурой.