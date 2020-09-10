Эколог прогнозирует изменение климатического пояса в столице

Климат в Киеве станет другим. Фото: pixabay

Границы климата природных зон смещаются на север.

Это причина того, что в будущем в Киеве будет степной климат, характерный сейчас для южной части Украины, рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, передает "Уніан".

"Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, очень оптимистично ... Возвращение в наши широты зимы, какой она была десять лет назад - это маловероятный прогноз", - отметила она.

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По словам эколога, сильная засуха - это событие, которое наступает раз в сто лет. Но в Украине засухи происходят уже раз в два-три года. Ожидается, что к 2070 году частота засух, как минимум, удвоится. Цыганок подчеркнула, что между экспертами и учеными ведутся оживленные дискуссии, можно ли притормозить изменения климата.

"Но в любом случае к ним точно надо адаптироваться уже сегодня", - отметила специалист.

С 10 по 12 июня Киев побил 5 температурных рекордов.8 дней в месяце были с максимальной температурой выше 30°С, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.Наиболее холодно в столице было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 5,5°С.