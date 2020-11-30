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понедельник, 30 ноября 2020 07:52

Какой будет погода в последний день осени

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Какой будет погода в последний день осени
30 ноября в Украине пройдут дожди, местами мокрый снег. Фото: facebook.com/lesya.moskalenko

В понедельник, 30 ноября, в Украине пройдут дожди, местами мокрый снег.

Ночные морозы изменятся плюсовой температурой. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

"В большинстве регионов небольшой дождь и мокрый снег. В Черниговской, Сумской, Одесской и большинстве центральных областей будут умеренные осадки. Местами налипание мокрого снега и тумана. На дорогах гололедица. Ветер в западных, большинстве северных и центральных областей западный, северо-западный, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

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Днем по всей Украине воздух прогреется до 0-5 градусов выше нуля. Лишь в южной части, восточных и Днепропетровской областях днем ​​столбики термометров покажут от 4 до 9 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до 0-5 градусов мороза.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют временами осадки в виде мокрого снега. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Днем температура воздуха поднимется до 0-5 градусов выше нуля.

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.

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