Праздник приближается: анонсировали елочные ярмарки в Киеве

С 17 по 30 декабря включительно в Киеве пройдут сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Ярмарки пройдут в каждом районе города, сообщил в Facebook "Городской магазин".

Автор: "Хмарочос" Такая ярмарка проходила и в прошлом году

За их организацию отвечать коммунальные предприятия:

- в Голосеевском, Дарницком, Днепровском районах - КП "Свиточ";

- в Деснянском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах - КП "Киевская Наследие";

- в Оболонском, Подольском, Святошинском районах - КП "Подол-Недвижимость".

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"Для уточнения адресов, порядка получения возможности разместить торговую площадку по продаже хвойных деревьев в желаемой локации и другой информации, связанной с организацией сезонных новогодних ярмарок, обращайтесь напрямую в указанные коммунальные предприятия", - отметили в сообщении.

Сегодня, 26 ноября, начался монтаж главной новогодней елки на Софийской площади в Киеве. Туда завезли бетонные блоки, металлические конструкции и технику.