Праздник приближается: анонсировали елочные ярмарки в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 441
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 234
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1944
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2655
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6858
Фото
Все фото
12
5
7
10
18
В Киеве пиццерия трижды нарушила карантин выходного дня
В Киеве пиццерия трижды нарушила карантин выходного дня
В Киеве станцию метро сделали доступной для маломобильных групп населения
В Киеве станцию метро сделали доступной для маломобильных групп населения
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
У столиці пройшла панахида за жертвами Голодомору
У столиці пройшла панахида за жертвами Голодомору
&quot;Девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров&quot; - как прошла черная пятница в Киеве
"Девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров" - как прошла черная пятница в Киеве
Видео
Все видео
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным
В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Водители подрались, потому что не поделили дорогу
Водители подрались, потому что не поделили дорогу
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 441
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1431
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1026
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 171
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 648
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 14:59

Праздник приближается: анонсировали елочные ярмарки в Киеве

  Комментировать

С 17 по 30 декабря включительно в Киеве пройдут сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Ярмарки пройдут в каждом районе города, сообщил в Facebook "Городской магазин".

Автор: "Хмарочос"
  Такая ярмарка проходила и в прошлом году
Такая ярмарка проходила и в прошлом году

За их организацию отвечать коммунальные предприятия:
- в Голосеевском, Дарницком, Днепровском районах - КП "Свиточ";
- в Деснянском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах - КП "Киевская Наследие";
- в Оболонском, Подольском, Святошинском районах - КП "Подол-Недвижимость".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок

"Для уточнения адресов, порядка получения возможности разместить торговую площадку по продаже хвойных деревьев в желаемой локации и другой информации, связанной с организацией сезонных новогодних ярмарок, обращайтесь напрямую в указанные коммунальные предприятия", - отметили в сообщении.

Сегодня, 26 ноября, начался монтаж главной новогодней елки на Софийской площади в Киеве. Туда завезли бетонные блоки, металлические конструкции и технику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Праздник приближается: анонсировали елочные ярмарки в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Актриса без ноги имела более 2 тысячи любовников

Начали выпускать популярный автомобиль эпохи джипов

Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

Метеорит ударил женщину

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

Нашли клад, на который претендуют четыре страны

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19989
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 14490
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 8028
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 7785
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 7614
Новости Киева
Украинская столица стала одним из самых загрязненных мегаполисов
Украинская столица стала одним из самых загрязненных мегаполисов Просмотров: 63
Под КГГА пришли митингующие - Крещатик перекрыли
Под КГГА пришли митингующие - Крещатик перекрыли Просмотров: 225
Каким будет начало зимы в Киеве
Каким будет начало зимы в Киеве Просмотров: 81
Статистика тревожная: сколько киевлян стали Covid-положительными
Статистика тревожная: сколько киевлян стали Covid-положительными Просмотров: 117
В Киеве будут принимать нерабочую и устаревшую технику - куда приносить
В Киеве будут принимать нерабочую и устаревшую технику - куда приносить Просмотров: 297
Больше всего комментируют
18
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
4
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
2
Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук
2
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
Голосов: 6359
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть