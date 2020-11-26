На Софийской площади начался монтаж главной елки страны

Сегодня, 26 ноября, начался монтаж новогодней елки на Софийской площади в Киеве. Туда завезли бетонные блоки, металлические конструкции и технику.

Рабочие начали монтаж основания - многотонной конструкции, которая станет базой для елки, рассказала компания Folk Ukraine, организатор новогодних праздников и других культурных мероприятий в столице.

Фото: Gazeta.ua

"Это так называемый "стакан", в котором будет закреплена сама елка. Для его установления понадобиться 3 дня. Далее начнутся работы по монтажу металлического каркаса елки. В этом году она будет искусственной и ее высота - 31 метр", - отметили в компании для "Сегодня".

Чтобы не повредить плитку на площади, ее прикрыли специальным материалом.

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Главную елку на Софийской площади решили оформить в тематике сказочного леса. Ее разместят на пеньке с дверцами. Вокруг будут совы. Елка будет наиболее необычной и самой высокой за последние годы.