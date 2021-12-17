После митинга под Радой задержали двух человек

Полиция сообщила о завершении митингов. Фото: Укрінформ

В полиции сообщили о завершении митингов в центре Киева.

За нарушение правопорядка в отдел полиции доставили двух человек, говорится в Telegram МВД Украины.

"Некоторые участники акции провоцировали стычки с правоохранителями, нецензурно высказывались, блокировали движение авто. Кроме того, участники бросали пиротехнические средства, в результате чего пострадала женщина - участница акции. Также поврежден служебный автомобиль патрульной полиции", - говорится в сообщении.

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Задержанных доставили в Печерское районное управление полиции. С ними общаются следователи, после чего их действиям дадут правовую оценку.

17 декабря в центре Киева прошла очередная акция протеста предпринимателей движения "SaveФОП". На пикет вышли до 1 тысячи человек с символикой движения и флагами разных городов. Жгли файеры. Главное требование ФЛП относится к принятию законопроекта № 5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.