Полицейский Porsche заметили в Киеве

Во вторник, 2 марта, в Киеве заметили автомобиль Porshe, раскрашенный под цвет полицейской машины.

Так решили прорекламировать украинский фильм, который вскоре выйдет в прокат, пишет "Апостроф".

Фото: Александр Гончаров, "Апостроф"

Соответствующие рекламные надписи разместили на элитной машине.

Отмечается, что реакции со стороны настоящих правоохранителей на этот автомобиль пока не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гоняет обочинами и встречными полосами: водитель Porsche нарушает ПДД и хвалится этим в интернете

В Киеве на ул. Митрополита Василия Липковского патрульные обнаружили водителя в нетрезвом состоянии. Он был настолько пьян, что не мог ходить и говорить.