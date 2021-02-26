Поймали пьяного водителя, который не мог говорить и ходить

Ключи и документы на автомобиль патрульные отдали трезвом родственнику. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Митрополита Василия Липковского патрульные обнаружили водителя в нетрезвом состоянии. Он был настолько пьян, что самостоятельно не мог выйти из автомобиля.

Соответствующее видео обнародовала патрульная полиция города.

"Вчера (25 февраля. - Gazeta.ua) патрульные заметили поврежденный автомобиль ЗАЗ. Водитель пытался осуществить движение задним ходом и имел определенные сложности с управлением", - говорится в сообщении.

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46-летний мужчина едва мог отвечать на вопросы инспекторов. От освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Инспекторы составили на водителя протокол. Ключи и документы на авто отдали родственнику.

Патрульные столице поймали водителя пьяного водителя маршрутки, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.